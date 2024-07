Transatlantic Cup 2024 Great Britain Swans Squad

AFL GREAT BRITAIN SWANS TRANSATLANTIC CUP SQUAD

Below is the Great Britain Swans player squad for the Trans-Atlantic Cup to be played in Toronto, Canada.

Alexandra Stephens Athene McInerny Isabella Marino Jayne Meadows

Bethany Tetlow Jenny Green Kate Franklin Charlotte-Ellen Eales

Carissa Turner (VC) Katie Murdoch Cherry Halfyard Eleanor Hancock (CC)

Kayleigh Aylmer (CC) Eleasha Hyner Kirsty Martin Elinor Geddes

Elizabeth Thoms Lily Myles Lucy Massie Emma Baker

Emma Brookes Lucy Newell Melissa Gonzalez Freya Hibbard

Sophie Bennett Susannah Kellagher Susie Carr (VC) Iona Williams

Head Coach James Hancock

Assistant Coaches Duncan Fell Edie Trupp Jay Treloar

Manager Sarah Howell